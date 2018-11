Det sker i dag

Relateret indhold Aktieordbog

Dansk bank går på børsen



Det er mere af nød end af lyst, når Den Jyske Sparekasse med direktør Claus E. Petersen i spidsen i dag optages til handel på fondsbørsen Nasdaq i København.



Der sker ikke et udbud af aktier i forbindelse med noteringen, derimod er der foregået en rettet kapitalforhøjelse på 200 mio. kr. til tre tidligere garanter, der nu er blevet aktionærer – AP Pension, Nykredit Realkredit og Arbejdernes Landsbank. En aktie i den jyske bank åbner i kurs 10 kr.



Temperatur på forbrugeren



Japan offentliggør 0.30 dansk tid oktobers forbrugerpriser, mens den danske forbrugertillid for november lægges frem kl. 8.



Dagens sidste indikation på forbrugernes shoppinghumør – den foreløbige forbrugertillid for november – lander kl. 16 og er for eurozonen.



ECB-profiler på talerstolen



I Firenze i Italien går Jens Weidmann, der er centralbankchef i Tyskland og rådsmedlem af Den Europæiske Centralbank, ECB, på talerstolen kl. 17.30. En halv time senere, men i München i Tyskland, taler Yves Mersch, der er medlem af ECB's direktion.



Markedet er lukket i USA



Amerikanerne tager sig en helligdag i forbindelse med thanksgiving, derfor holder børserne lukket.