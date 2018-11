Det sker i dag

Whistleblower i EU-høring



Howard Wilkinson, der også er kendt som whistlebloweren i Danske Banks hvidvasksag, skal i dag tale ved en høring i EU-Parlamentet. Høringen handler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge i EU's banksystem.



EU-Kommissionen og Italien



EU-Kommissionen kommenterer Italiens budget for 2019.



Blå og gule resultater



Den københavnske vestegnens fodboldklub, Brøndby IF, fremlægger sine tredje kvartalsresultater, og selvom fodboldklubber sjældent er en guldgrube for aktieinvestorer, har papiret i år givet et pænere afkast end markedet generelt. Brøndbys kurs er oppe med ca. 13 pct. For helåret forventer de blå-gule et overskud på 12-22 mio. kr. før skat.



Nyt fra Royal Unibrew



Det aarhusianske bryggeri Royal Unibrew lander sit regnskab for tredje kvartal, bryggeriet ligger godt til år til dato rent kursmæssigt med en kursstigning på knap 33 pct. På regnskabsfronten forventer Royal Unibrew en omsætning for hele året på mellem 7000-7200 mio. kr. og et resultat før skat på 1275-1325 mio. kr.



Genmab løfter sløret



Salgstal for Genmabs kræftmiddel Darzalex offentliggøres.