Det sker i dag

To strømpile for USA



Nye oplysninger om påbegyndt byggeri og byggetilladelser – begge – for oktober i USA kan give et vist praj om, hvor den amerikanske økonomi er på vej hen. De to nøgletal offentliggøres kl. 14.30 dansk tid.



Amerikanske regnskaber



Tre amerikanske detailaktier fremlægger regnskaber, det gælder byggemarkedskæden Lowe's Companies, supermarkedskæden Target og elektronikforhandleren Best Buy. Alle tre er tredje kvartalsresultater.



Pres på Porsche



Investorerne kan dykke ned i regnskabet fra det tyske luksusbilmærke, når Porsche fremlægger resultatet for tredje kvartal og dermed vurderer, om der virkelig er pres på selskabet. Investorerne har i hvert fald ikke den store lyst til at holde aktien. Som så mange andre tyske aktier har Porsche fået hug i år og er nede med knap 18 pct. år til dato.



Regnskaber fra konkurrenter



De to danske høreapparatproducenter William Demant og GN Store Nord har allerede fremlagt sine tal, men i dag fremlægger konkurrenten Sonova sit halvårsregnskab. Og fra Norge kommer der nyt fra Norden-konkurrenten Golden Ocean, der har afslutte sit tredje kvartal.