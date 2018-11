Det sker i dag

Regnskab fra Esplanaden



A.P. Møller-Mærsk fremlægger sit resultat for tredje kvartal, hvor der især vil være fokus på ledelsens eventuelle udmelding om forventningerne til 2019.



Selskabet, der er i færd med at transformere sig til en transportkoncern uden olieforretningsbenet, er i den forbindelse særligt eksponeret over for en eskalerende handelskrig mellem USA og Kina.



Mindre regnskaber



Blandt dagens øvrige regnskaber er der tredje kvartals-tal fra Genmab, Nilfisk, Ringkjøbing Landbobank, H+H International og Veloxis Pharma.



Nilfisk har forud for regnskabet nedjusteret sine forventninger til organisk vækst til 2 pct. fra tidligere 3-4 pct.



Mens investorerne allerede kender de fleste tal fra Genmab, da samarbejdspartneren Johnson & Johnson allerede har løftet sløret for salget af Darzalex, der skuffede i kvartalet.



En sværm af væksttal



Dagens første vækstmeldinger kommer fra Japan, der offentliggør væksten i bruttonationalproduktet, bnp, senere er der nyt fra landets industriproduktion, hvilket Kina også offentliggør, ligesom Kina også lægger tal på bordet frem om dets detailsalg.



Fra Danmark, Tyskland og eurozonen er der ligeledes henholdsvis bnp-indikator og bnp-vækst-tal.