Det sker i dag

Dagens regnskabshøst



Det danske rederi DFDS og Ambu, der bl.a. producerer medicinsk engangsudstyr, er blandt dagens, danske regnskabsaktuelle børsnoterede selskaber. Især bliver det spændende læsning for aktionærerne i DFDS, der fremlægger sine resultater for tredje kvartal, eftersom rederiet har haft nok af udfordringer.



De absolut største er brexit-usikkerheden og den store eksponering til Tyrkiet efter forårets opkøb af U.N. Ro-Ro. Imens fremlægger Ambu regnskab for helåret med en forventet organisk vækst på ca. 15 pct. opgjort i lokal valuta.



Regnskabshøst fra udlandet



Bayer, Home Depot, Vodafone og Nordex er nogle af dagens højdepunkter blandt de udenlandske regnskaber.



Angela Merkel taler



Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, taler kl. 20 om Europas økonomi.



Forbrugerpriser og jobstatus



På nøgletalsfronten lander først de tyske forbrugerpriser år til år, senere kommer der klarhed over Tysklands ZEW-tillidsindeks samt ZEW-forventningsindeks, ligesom det sidste nøgletal også lander for eurozonen. Der er også tal på vej i Storbritannien i form af en jobrapport for september – kl. 10.30.