Før markedet åbner: C25-giganter falder over hinanden med regnskaber

Opdateret kl. 08.55 - Der er budt op til bal i C25-indekset, hvor hele fem selskaber danser ind med regnskaber i løbet af torsdagen - mens en sjette pludselig står og mangler en topchef.



Carlsberg, Danske Bank, Novo Nordisk og Ørsted har alle aflagt regnskab i morgentimerne, og Coloplast ventes senere. Samtidig har Anders Hedegaard sagt op i GN's høreapparatdivision, kom det frem onsdag aften. Det vil alt sammen præge retningen for det danske eliteindeks, der onsdag steg 1,4 pct.



Generelt set er der ikke de store udsving i vente i Europa fra morgenstunden oven på onsdagens fremgang. Futures peger dog på en negativ åbning i Frankfurt og London.



"Der var stor fremgang i USA i går, men det hele skete, før vi lukkede herhjemme, og Asien er lidt mere til den negative side. Så det peger ikke så meget frem, hvis vi ser rundt i Europa. Herhjemme kommer der fem C25-regnskaber, så der kan ske et og andet," siger afdelingschef Ole Kjær Jensen fra Sydbank.



Carlsberg havde godt gang i væksten



Carlsberg holder kursen i sine salgstal for tredje kvartal og fastholder den prognose, bryggeriet opjusterede til i sidste uge.



Omsætningen voksede 7,4 pct. målt i kr. og 9 pct. på organisk basis i kvartalet til 17,6 mia. kr. Væksten var især høj i Vesteuropa takket være den varme sommer, men også derudover er der gode tegn, vurderer analytiker Morten Imsgard fra Sydbank.



"Det, som jeg finder specielt interessant og positivt i opdateringen, er indikationen af, hvor godt det går på strategiens fokusområder - premiumøl, specialøl og alkoholfrit øl," fremhæver han.



Novo vokser men fyrer



Novo Nordisk præsterede omtrent den ventede vækst i tredje kvartal til 27,76 mia. kr. i omsætning, mens driftsoverskuddet skuffede en anelse. Sidstnævnte skyldtes dog især udgifter til afskedigelser af medarbejdere, da Novo regner med at være 1300 færre ansætte til nytår sammenlignet med året før.



Samlet er der en overvægt af positive signaler i regnskabet, mener analysechef Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets. Han peger på, at den organisk vækst i kvartalet var bedre end ventet, og Novo løfter også den nedre ende af sin salgsprognose målt i lokal valuta.



"Jeg har svært ved at se, at nogen vil kunne finde en negativ vinkel, som det ellers har været tilfældet de seneste mange gange, at Novo er kommet med regnskab. Det er ikke et regnskab, der blæser os bagover, men i forhold til de punkter, vi plejer at holde øje med, er der flere positive end negative momenter," siger Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.



Danske Banks overskud halveret



Danske Banks indtjening går i den forkerte retning som følge af hvidvasksagen, og der var også mindre overskud end ventet.



Banken fik et overskud efter skat på 2481 mio. kr. i juli, august og september. Til sammenligning havde analytikerne ventet et overskud på 2562 mio. kr. ifølge et estimat indsamlet af Ritzau Estimates, mens samme kvartal i 2017 gav en indtjening på 4931 mio. kr. efter skat.



En stor del af forklaringen på faldet er de 1,5 mia. kr., banken har planer om at donere i forbindelse med hvidvasksagen fra Estland.



Sagen fortsætter med at påvirke banken, som har et stort arbejde foran sig for at få genskabt tilliden blandt kunder og omverdenen, erkender bankens fungerende administrerende direktør, Jesper Nielsen, i regnskabet.



Ørsted opjusterer



Ørsted har haft så meget fremgang i tredje kvartal, at prognosen for hele 2018 løftes en smule. Nu venter energiselskabet, at driftsoverskuddet, EBITDA, vil være mellem 13 og 14 mia. kr., mod et tidligere mål "i den øvre ende" af 12,5 til 13,5 mia. kr. Forventningen er eksklusive frasalget af en ejerandel i Hornsea 1-vindparken.



I selve kvartalet steg Ørsteds EBITDA til 2225 mio. kr. fra 1757 mio. kr. et år forinden. Det var dermed bedre end de ventede 1927 mio. kr. ifølge estimater indsamlet for virksomheden.



Flere andre store nyheder



Coloplast præsenterer sit regnskab - som er for fjerde kvartal - omkring frokosttid. Her vil fokus være på forventningerne til det nye regnskabsår, efter at medicokoncernen ved sidste årsregnskab lancerede nye langsigtede finansielle mål, blandt andet om en årlig organisk vækst i den høje ende af intervallet 7-9 pct.



GN Hearing skal have ny topchef efter Anders Hedegaard. Han forlader selskabet til fordel for en stilling som administrerende direktør i en virksomhed uden for Danmark, som ikke konkurrerer med GN, fortalte GN Group onsdag aften.



Torsdag morgen har desuden budt på regnskaber fra Solar, som nedjusterede, og Banknordik, der fastholdt de forventninger, der blev meldt ud i midten af oktober.



Skako er også aktuel med kvartalsregnskab senere på dagen.



/ritzau/FINANS