Før markedet åbner: Sydbank i fokus i ventet grønt marked

Sydbank ventes onsdag at være på investorernes læber, når banken før børsåbning præsenterer sit regnskab for tredje kvartal.



De seneste fem kvartalsregnskaber har banken kunnet tilbageføre nedskrivninger på udlån, men kvartalet kan vise sig at have været hårdt for banken, vurderer bank- og finanskoncernen Citi.



- Samlet forventer vi, at tredje kvartal kommer til at blive et svært kvartal. For 2018 regner vi nu med et overskud efter skat på 1,26 mia. kr., skrev analytikerne fra Citi i deres optakt tidligere i oktober.



Der blæser onsdag generelt positive vinde ind over det danske aktiemarked, efter at C25-indekset tirsdag måtte tage til takke med et fald på 0,5 pct. til 1010,8.



Det amerikanske S&P 500-indekset steg 1 pct. efter dansk børslukketid, hvilket bragt den samlede stigning op på 1,6 pct. De amerikanske aktiefutures peger onsdag morgen desuden op med 0,3-0,6 pct.



JYSKE KAN FÅ ENDNU EN TUR I MØLLEN



Der kan onsdag også komme fokus på Jyske Bank, der tirsdag indtog den absolutte bundplacering i C25-indekset med et fald på 10,8 pct. til 262 kr.



Investorerne gav således bankens regnskab for tredje kvartal, som tirsdag blev offentliggjort, en hård medfart, selv om tallene ifølge Sydbank-analytiker Mikkel Emil Jensen ikke berettigede til et fald i den størrelsesorden.



Senere på handelsdagen bekræftede banken i en fondsbørsmeddelelse, at den står over for et påbud fra Finanstilsynet for manglende styr på bekæmpelse af hvidvask, efter at direktør Anders Dam selv havde nævnt det i et interview med Børsen. Det gjorde ikke stemningen om aktien bedre.



Tirsdagens aktivitet omkring banken har fået ABG Sundal Collier til at sænke sit kursmål for Jyske Bank-aktien til 295 kr. fra 325 kr. Anbefalingen om et "køb" fastholdes. Nordea har løftet sin anbefaling af aktien til "køb" fra "hold".



ANALYTIKERNYT OM MÆRSK



Analytikerne har onsdag været ude med riven efter A.P. Møller-Mærsk, hvis B-aktie tirsdag fik skåret 1,9 pct. af kursen, så den ved handelsdagens afslutning kostede 8076 kr.



Credit Suisse har skåret kraftigt i kursmålet for aktien, så det nu lyder på 9629 kr. mod tidligere 11.718 kr. Anbefalingen er dog stadig "outperform".



Tirsdag efter børslukketid sænkede finanshuset Mainfirst Bank sin anbefaling af aktien til "neutral" fra "outperform". I samme ombæring blev 3000 kr. skåret af kursmålet, så det nu lyder på 10.000 kr.



Der er onsdag kommet regnskab fra franske Sanofi, som er en konkurrent til Novo, hvis aktiekurs tirsdag faldt med 0,3 pct. til 279,95 kr. Salget af diabetesmidler var i bakgear i tredje kvartal, hvor det faldt med 9,2 pct., når der korrigeres for valutaudsving.



Chr. Hansen, der tirsdag lagde 0,4 pct. til aktiekursen til 668,40 kr., har ligeledes fået konkurrentnyt, idet den hollandske enzym- og ingredienskoncern DSM er kommet med regnskab, der viste lidt bedre end ventede takter.



Det samme overgår FLSmidth, hvis finske rival Outotec kommer med regnskab senere på morgenen. FLSmidth-aktien lukkede tirsdag 1,2 pct. højere i 343,40 kr.



