USA aktier: Op og ned på Wall Street - Tesla faldt lidt igen

USA's aktiemarkeder indledte tirsdagen i rødt, klatrede derefter op i mere positivt terræn, og sluttede dagen omkring nulpunktet.



Lyspunkterne var få på Wall Street, og selv om der en overgang blev mønstret en positiv efterreaktion på den nye nordamerikanske handelsaftale, der allerede løftede aktierne mandag, kunne det ikke holde hele handelsdagen ud.



I stedet blev stemningen blandt andet påvirket af den politiske uro omkring Italiens statsbudget og fremtid i euroen, som også rystede de europæiske aktier tirsdag.



- Verden hænger sammen, og når Europas banksektor bliver ramt, fordi renterne presses ned af Italien, så er der heller ikke nogen, der skal have klinket noget i bankaktierne i USA, siger Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank, til Ritzau Finans.



Finanssektoren var længe den dårligste gruppe i tirsdagens handel i New York sammen med sundhedsselskaberne. Mod slut blev det dog udlignet, og aktier som Citigroup, Bank of America og Wells Fargo endte kun med fald på 0,2 til 0,3 pct.



Samlet endte det brede S&P 500-indeks stort set uændret i 2924,69. Dow Jones-indekset hentede en stigning på 0,5 pct. og ramte dermed rekordniveauet 26.774,1 - især takket være en stigning på 4 pct. i Intel. Nasdaq-indekset måtte til gengæld indkassere et tab på 0,5 pct. til 7999,55, hvor fald til Tesla, Facebook og biotekbranchen trak ned.



- Jeg tror, at investorerne generelt set gør sig klar til regnskabssæsonen, der starter næste uge. Derfor er man lidt afventede, siger Lars Skovgaard Andersen.



Pepsico skuffede



Læskedriksproducenten Pepsico havde også en dårlig dag, efter at selskabet i sit regnskab for tredje kvartal sænkede forventningerne til kerneindtjeningen per aktie i 2017/18 til 5,65 dollar mod tidligere 5,70 dollar. Det er især valutamodvind, der ventes at belaste indtjeningen, men også et strammere arbejdsmarked ser ud til at gøre livet dyrere for Pepsi.



Både omsætning og indtjening var ellers bedre end ventet af analytikerne i tredje kvartal ifølge Bloomberg News, men det kunne ikke løfte det samlede indtryk.



- Pepsi snakker om nogle af de ting, der også kommer til at være temaer i regnskabssæsonen: risikoen for et strammere arbejdsmarked, og effekten fra en stærkere dollar, som kan påvirke de store eksportselskaber, bemærker Lars Skovgaard Andersen.



Pepsi-aktien faldt samlet 1,8 pct.



Interesse var der også omkring Amazon, efter at handelskæmpen har annonceret planer om at garantere en mindsteløn på 15 dollar i timen til samtlige ansatte i USA og samtidig skærpe kontrollen med arbejdsforholdene.



Det følger efter en del sagsanlæg i de senere år, hvor selskabet blandt andet er blevet anklaget for at lave kontrakter, der omgår reglerne.



Nyheden fik Amazons aktie til at falde 1,7 pct. til 1971,31 dollar.





Tesla holder planerne



Elbilproducenten Tesla fortsætter med at være i fokus oven på rutsjeturen før og efter weekenden i forbindelse med børsmyndighedernes anklager mod - og senere forlig med - topchef og bestyrelsesformand Elon Musk. Han tvinges til at droppe sidstnævnte stilling og betale en bod på 20 mio. dollar.



Det lykkedes i tredje kvartal Tesla at producere 53.239 stykker af den nye Model 3, hvilket var på linje med det ventede. Der har ellers været spekuleret i, om producenten ville have problemer med at følge med på produktionssiden og levere det forventede antal af selskabets Model 3, som en del af den fremtidige indtjening er bundet op omkring.



Tesla-aktien faldt godt nok 3,1 pct. til 301,02 dollar, men der kan være tale om gevinsthjemtagning efter mandagens løft på hele 17,4 pct.



Andetsteds i bilsektoren var der pres på General Motors, efter at selskabet måtte erkende, at bilsalget faldt med hele 11 pct. i USA i tredje kvartal. Dermed blev momentum fra andet kvartal, hvor der blev solgt 4,6 pct. flere biler, vendt på hovedet. GM-aktien faldt 2,6 pct. til 33,31 dollar.



Fords salg af personbiler faldt også med 11 pct., dog kun i september, og det var dermed værre end ventet. Ford-aktien tabte 1,3 pct. til 9,20 dollar.