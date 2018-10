Aktier: Ambu tog toppen - banker fik stryg på nervøst marked

Ligesom de resterende europæiske aktiemarkeder var det danske tirsdagen igennem negativt påvirket af fornyet uro i Italien, og det gik blandt andet ud over bankerne.



For det danske eliteindeks, C25, endte dagen samlet set med et fald på 0,2 pct. til indeks 1120,31. Ved dansk børslukning lå de fleste aktiemarkeder rundt om i Europa ligeledes til at lukke med små fald.



Bag den brede usikkerhed lå særligt udtalelser fra lederen af det italienske underhus' budgetkomité, euroskeptikeren Claudio Borghi, som blev citeret for at have sagt, at landet kan løse sine gældsproblemer ved at genindføre sin egen valuta.



Og selv om Claudio Borghi siden modererede sin udtalelse ved at sige, at regeringen ikke går med planer om at forlade euroen uanset hans egen mening, så blev det taget ilde op af markedet, omend usikkerheden og nervøsiteten så ud til at dæmpe sig ud på eftermiddagen.



- Den første usikkerhed blev skabt, da politikerne præsenterede deres budget og finanslov i sidste uge. Siden er den tiårige rente i Italien steget fra omkring 2,85 til 3,40 pct. Det er selvfølgelig et udtryk for, at markedet er bekymret for, hvad der foregår i Italien. Og det er det, der sætter sig i markederne i dag, siger Tue Østergaard, aktiechef hos ABG Sundal Collier.



- Der er rygter om, at de vil ud af EU-samarbejdet. Det har vi hørt mange gange før, og de her ting kommer fra tid til anden. Jeg opfatter det som noget, man skal lægge mærke til, men markedet er mellem to kvartaler lige nu, så det er naturligt, at der er noget fokus på makro, og det her er en af de ting, der er fokus på, fortsætter han.



Banker under pres



Blandt bankaktierne i C25-indekset var der fald til Nordea og Jyske Bank på henholdsvis 4,1 pct. til 68,05 kr. og 1,8 pct. til 305 kr. Det skete sammen med stigende obligationsrenter i Italien, mens de danske renter gik den anden vej og faldt en smule.



- Banker er præget af én ting, og det er renter. Hvis man tror på rentestigninger, så er det klart, at man skal have bankaktier. Men det her med at der er tvivl om Italien, det påvirker ikke rentebilledet positivt, og det er derfor, at de danske banker falder, siger Tue Østergaard.



Også Danske Bank endte i rødt med et minus på 0,4 pct. til 168,75 kr. Foruden rentepåvirkningen blev aktien sat under pres af analyser fra Morgan Stanley og Mediobanca, hvor sidstnævnte sænkede kursmålet til 176 kr. fra 250 kr. og gentog "neutral", mens førstnævnte sænkede anbefalingen til "ligevægt" fra "overvægt" og reducerede kursmålet til 203 kr. fra 238 kr.



Fra analysesiden fik Novozymes og FLSmidth ligeledes nyt, da Exane BNP Paribas indledte dækning af Novozymes med anbefalingen "outperform" og et kursmål på 400 kr. FLSmidth fik sænket anbefalingen af JPMorgan til "neutral" fra "overvægt", samtidig med at kursmålet blev sat op til 430 kr. fra 420 kr.



Mens Novozymes-aktien steg 0,9 pct. til 356,50 kr., så gik FLSmidth-aktien op med 0,2 pct. til 390,80 kr.



Positiv Ambu-analyse



I det positive selskab endte Ambu højest med en stigning på 3,8 pct. til 165 kr. Det skete, efter at ABG Sundal Collier løftede kursmålet for aktien til 300 kr. fra 285 kr. og gentog "køb", før medicoselskabet på torsdag holder kapitalmarkedsdag.



- Vi håber, at vi bliver klogere og får deres udlægning af, hvordan verden ser ud. Vi håber også, at vi måske kan få lov at se nogle produkter, og at de kommer til at adressere nogle af de bekymringer, der har været i markedet omkring den her konvertering over til single-use og deres endoskoper, forklarer Tue Østergaard.



Tilbage blandt de mest faldende i C25-indekset endte Vestas-aktien 2,2 pct. nede i 412,90 kr., på trods af at vindmølleproducenten i weekenden havde en god afslutning på tredje kvartal målt på ordreindgangen. Ifølge Tue Østergaard kunne stemningen omkring Vestas-aktien være påvirket af usikkerhed om indtjeningen på de mange ordrer.



- I vores optik er det store skisma i Vestas-aktien lige nu, hvad EBIT-marginen skal være i 2019. Det er den store udfordring - simpelthen hvilken rentabilitet der er på de ordrer, de får ind. De har fået masser af ordrer, og det er rigtig flot, men vi er i tvivl om, hvorvidt markedet ligger rigtigt i forhold til de forventninger, der er til EBIT-marginen til næste år, siger han.



Uden for eliteindekset faldt Hartmann med 5,3 pct. til 340 kr., efter at emballageproducenten sent mandag nedjusterede sin prognose for resultaterne i 2018 på grund af flere forhold, herunder regnskabsteknisk modvind i de argentinske aktiviteter.