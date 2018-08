Det sker i dag: Fokus på Royal Unibrew og Sanistål

Kan Royal Unibrew fortsætte?



Bryggeriet Royal Unibrew, som blandt andet brygger Ceres, Faxe, Thor og Albani, har redet på en årelang optur. Alene det sidste år er aktien steget med 63 pct.



I årets første kvartal bankede man indtjeningen fra sidste år, og foråret blev skudt i gang med to opkøb. Først købte Royal Unibrew Bev.Con, der bl.a. står bag energidrikkene Cult, Shaker og cideren Mokai for 350 mio. kr.



Så fulgte opkøbet af den franske virksomhed Etablissements Geyer Fréres, der ejer mærkerne Lorina craft lemonade, Purethé og Infreshh. Det var et opkøb til 660 mio. kr. I samme omgang blev forventningerne til året opjusteret til mellem 6900 mio. kr. og 7100 mio. kr. mod tidligere 6800 mio. kr til 7000 mio. kr.



Opjusteringen var på grund baggrund af en solrig maj, og siden har sommeren budt på endnu mere varme, hvilket også har fået konkurrenter til at opjustere, og meget tyder på, at halvårsregnskabet fra Royal Unibrew også vil blive positivt



Halvårsregnskab fra Sanistål



Grossistvirksomheden Sanistål har været en trist investering det sidste år. Aktien er nede med knap 30 pct.



På de indre linjer har Sanistål været i gang med en større oprydning, hvor der er blevet barberet af gælden og der har været fokus på at forbedre indtjeningen. Finanskrisen pressede Sanistål.