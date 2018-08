Det sker i dag: Møde for USAs centralbank og regnskab fra Rockwool

Rockwool halvårsregnskab

Rockwool har forud for sit halvårsregnskab opjusteret forventningerne for 2018. Den positive vækst skyldes højere aktivitet på de store europæiske markeder. Den høje byggeaktivitet har bl.a. været medvirkende til, at Rockwool har opjusteret sine forventninger til 2018. Den forventede vækst i nettoomsætningen var tidligere 7-10 pct., nu er den på 13-15 pct. - begge målt i lokal valuta.



Presset A&O med nyt regnskab

Byggevaregrossisten A&O Johansen havde fremgang på toplinjen i første kvartal, men stigende omkostninger gav dog tilbagegang længere nede i regnskabet. Selskabet har nu iværksat "handlinger til imødegåelse af øget omkostningsforbrug". For de tre måneder frem til udgangen af marts oplevede A&O en vækst på toplinjen på 3 pct. Halvårsregnskabet fredag vil vise om A&O kan forbedre bundlinjen.



Federal Reserve præsenterer ved Jackson Hole

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, arrangerer symposium ved Jackson Hole, hvor chefen for centralbanken, Jerome H. Powell, vil diskutere økonomi og pengepolitik. Trump har tidligere kritiseret centralbankens planer om gradvist at hæve renterne efter flere år med ekstremt lave renter.