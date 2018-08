Markedet lukker: GN's opjustering blev fejret med lukkerekord

Et stærkt regnskab sendte onsdag GN Group i lukkerekord i et lidt broget aktiemarked, hvor der dog var lidt flere vindere end tabere. Blandt andet steg Danske Bank efter et rygklap fra det amerikanske børshus Morgan Stanley, og også Mærsk-aktierne fortsatte de positive takter efter sidste uges regnskab.



C25-indekset sluttede onsdagen med et plus på 0,6 pct. til 1159,12.



Onsdagens ubestridte stjerne var GN, der leverede et solidt regnskab for andet kvartal krydret med opjusterede forventninger til headsetproducenten GN Audio.



- Det er et fremragende resultat i GN Audio, der leverer tredje opjustering i år, og det viser, at selskabet virkelig har ramt plet med deres nye produktserier. Det er superstærkt, siger Morten Imsgard, der er aktieanalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.



GN Audio opjusterede forventningerne til hele året for tredje gang på seks måneder, så det nu regner med en vækst på 16-19 pct. mod tidligere 15 pct. Forventningerne til koncernens høreapparatforretning, GN Hearing, er uændrede.



Aktien i GN steg 7,5 pct. til 329,40 kr.



DANSKE OP - JYSKE NED



Blandt bankerne gik Danske Bank og Jyske Bank i hver sin retning, efter at et par analysehuse havde rørt rundt i gryden.



Danske Bank steg 1,9 pct. til 188,30 kr. efter en opjustering fra Morgan Stanley til "overvægt" fra "ligevægt".



Omvendt havde SEB tirsdag aften sænket anbefalingen af Jyske Bank til "hold" fra "køb", hvilket sendte aktien i Silkeborg-banken baglæns med 5,4 pct. til 335,60 kr. onsdag.



MÆRSK FORTSÆTTER GOD STIME



For A.P. Møller-Mærsk bød onsdagen igen på fremgang.



B-aktien steg 2,2 pct. til 9260 kr. og er nu steget over 7 pct. siden fredagens halvårsregnskab, hvor Mærsk offentliggjorde planerne for en selvstændig børsnotering af Drilling i 2019.



- Mærsks udmelding om Drilling i sidste uge har skabt god stemning. Det kan godt være, at der ikke var tale om plan A, men det, at der bliver eksekveret på strategien, tages positivt op, siger senior aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk.



Pandora kunne glæde sig over, at en af de fonde, der har spekuleret i kursfald i aktien, har skruet lidt ned for sit sats. Desuden lagde markedet ifølge Martin Munk mærke til, at smykkeselskabet tirsdag efter børslukketid meddelte, at finansdirektør Anders Boyer har købt aktier i selskabet for godt 4,9 mio. kr.



Pandora sluttede med en gevinst på 1,5 pct. til 379,40 kr.



MATAS OVERRASKER



Blandt de mindre selskaber blev Matas noget uvant belønnet for sit regnskab. Aktien steg 10,2 pct. til 56 kr.



- Regnskabet overrasker til den positive side, og det er lang tid siden, at vi har oplevet det. Derfor ser vi også en lidt kraftig reaktion, siger Martin Munk.



Matas kom ud af første kvartal af det skæve regnskabsår 2018/19 med en bedre omsætning end i samme periode sidste år, mens bundlinjen endte en smule lavere. Omsætningen lød på 843,8 mio. kr. i perioden, mens kæden i første kvartal sidste år omsatte for 830,8 mio. kr.



Mindre opmuntrende var regnskabet fra Newcap, der gør sig inden for forsikringsformidling, rådgivning og opsparing. Selskabet nedjusterede forventningerne og måtte se aktien falde med 10,5 pct. til 1,20 kr.



/ritzau/FINANS