Det sker i dag: Fokus på GN og Matas

Halvårsregnskaber GN

GN Store Nord annoncerede tidligere på måneden, at selskabet er på trapperne med et nyt høreapparat, Resound Linx Quattro, der ifølge topchefen Anders Hedegaard har verdens længste batterilevetid, 30 timer, hvis der ikke sideløbende streames musik. Regnskabet vil dog kigge tilbage på det sidste halvår før Resound Linx Quattro er blevet introduceret. GN Store Nord fastholder dog forventningerne til sin vækst i år inden halvårsregnskabet, hvilket vil sige på den anden side af 6 pct. organisk vækst.



Første kvartal fra Matas

Første kvartal for Matas har gode chancer for at vise en bedring. Sammenligningstal fra første kvartal sidste var nemlig det næstsvageste kvartal for Matas nogensinde. Aktiekursen har afspejlet den udvikling. Der er barberet rundt regnet en tredjedel af den siden årskiftet. Topchef Gregers Wedell-Wedellsborg tiltrådte 1. november sidste år for at eksekvere på en strategiplan, der strækker sig frem til 2023.



Salgstal fra Genmab

Genmab offentliggørt for Darzalex. Genmabs guldæg, der allerede er godkendt til behandling af knoglemarvskræft, fik skrammer i lakken i løbet af sommeren. Sammen med Janssen har Genmab uden succes undersøgt om midlet kan bruges til at behandle andre kræftformer, som Janssen trak sig fra.