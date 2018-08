Mandagens aktier: Mærsk og Pandora bidrog til positiv start på ugen

Relateret indhold Aktieordbog

Stigninger til blandt andet Mærsk og Pandora var med til at sende det danske aktiemarked op på en ellers stille og nyhedsfattig mandag.



For det ledende danske indeks, C25, gav dagen et plus på 0,7 pct. til indeks 1148,26. Det skete oven på fredagens stigninger i USA, der var foranlediget af meldingen om et møde i denne uge mellem repræsentanter fra USA og Kina, som ifølge flere medier skal kulminere med et møde i november med den amerikanske præsident, Donald Trump, og den kinesiske præsident, Xi Jinping.



Hos investorerne blev meldingerne tolket som forsonende toner mellem de to lejre, og det kastede en let optimisme og stigende aktiekurser af sig i mandagens handel.



- Der er en positiv undertone i dag, efter at vi så et amerikansk aktiemarked, som var lidt i plus i fredags. Og så har vi set et europæisk aktiemarked, som også er åbnet op i plus i dag, og det er med til at trække Danmark en smule op.



- Det er ikke, fordi der er de helt store forandringer i forhold til i fredags, men det er stadig med en positiv undertone, siger Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.



MÆRSK MED I TOPPEN



Med i toppen af det danske eliteindeks var Mærsk-aktierne, hvor B-aktien steg 2,9 pct. til 9046 kr. Det skete efter fredagens regnskab, der blandt andet indeholdt nyheden om en selvstændig børsnotering af Maersk Drilling til næste år.



I forlængelse af fredagens nyheder valgte finanshuset ABG Sundal Collier at hæve anbefalingen af Mærsk-aktien til "køb" fra "hold", mens kursmålet samtidig blev løftet til 11.300 kr. fra 10.000 kr.



Herudover hævede investeringsbanken Jefferies sit kursmål til 12.000 kr. fra 11.500 kr. og gentog anbefalingen "køb" for aktien.



- Det er efterdønninger fra det, vi så i fredags med regnskabet og de ting, der sker med Drilling. Der er flere analytikere, som er ude med positive kommentarer til den seneste udvikling, og det er det, der driver den aktie yderligere op i dag, siger Mads Zink.



Pandora var også med til at trække eliteindekset op, da smykkeaktien steg 2,8 pct. til 382,90 kr. Bag kursstigningen lå en løftet anbefaling fra Carnegie, der nu anbefaler "hold" mod før "sælg". Kursmålet blev fastholdt til 400 kr.



I den positive ende af indekset fandt man også Jyske Bank, der forud for tirsdagens halvårsregnskab steg 1,2 pct. til 349 kr.



FLERE REKORDER



Hertil havde ISS, Carlsberg og DSV en positiv dag - med rekorder for de to sidstnævnte. ISS-aktien sluttede 3,8 pct. højere til 223,10 kr., mens Carlsberg steg 1,4 pct. til 794,60 kr., og DSV gik op med 1 pct. til 592 kr.



Fra Novo Nordisk, som steg 1 pct. til 312,95 kr., kom nyheden om, at medicinalselskabets diabetespille, oral Semaglutid, atter har levet op til forventningerne og mødt målsætningen i et af de ti kliniske fase 3-studier, som Novo gennemfører.



I den negative ende af C25-indekset lå blandt andet GN Group, som faldt 2,8 pct. til 306,40 kr. Høreapparatproducenten kommer med halvårsregnskab onsdag morgen.



Uden for eliteindekset fik både Topdanmark og Alm. Brand sænket anbefalingen af Danske Bank, der for begges vedkommende nu har anbefalingen "hold" mod tidligere "køb".



Samtidig sænkede Danske Bank kursmålet for Alm. Brand-aktien til 70 kr. fra 76 kr., mens Topdanmark-aktien fik sit kursmål reduceret til 300 kr. fra 315 kr.



Topdanmark faldt 2,9 pct. til 270,80 kr., mens Alm. Brand røg tilbage med 6,8 pct. til 61,50 kr.



Desuden hævede Handelsbanken anbefalingen af industrikonglomeratet Schouw og Co. til "køb" fra "akkumuler", mens kursmålet blev sænket til 644 kr. fra 670 kr. Schouw-aktien steg 0,9 pct. til 495,40 kr.



Dagens eneste danske regnskab kom fra Jutlander Bank, der efter et godt første halvår med stigende indtægter har kunnet løfte bunden af det tidligere udmeldte forventningsinterval for helåret. Jutlander Bank-aktien lukkede uændret i 204 kr.



/ritzau/FINANS