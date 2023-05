AI Topchef trækker trussel tilbage: Ingen planer om at lukke Chat GPT i Europa

Sam Altman, topchef i OpenAI, advarede onsdag om, at selskabet kunne blive nødsaget til at forlade Europa, hvis reguleringen af kunstig intelligens bliver for rigid. Nu siger han dog, at det ikke er planen

Topchef og medstifter af OpenAI, Sam Altman, har udtalt, at virksomheden kan blive nødsaget til at lukke for Chat GPT i Europa, hvis lovgivningen bliver for stram. Arkivfoto: Elizabeth Frantz/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix