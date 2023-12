AI Privathospitaler mangler lægesekretærer – nyt værktøj kan give mere tid

Hospitalsdirektør har kastet sig over et nyt AI-system for at løse det voksende problem med manglende hænder i sundhedsvæsenet. Udrulning af kunstig intelligens bliver “et langt sejt træk”, mener Lægeforeningen

Capio Privathospital har koblet et AI-system på to ud af seks hospitaler. Målet er, at alle afdelinger skal på systemet i 2024, siger adm. direktør Søren Kjeldsen. Foto: Thomas Nielsen