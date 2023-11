AI Energikoncern brugte to dage på oplæring – nu tager det en time

Tidligere brugte Norlys op mod to dage på at oplære kundeservicemedarbejdere i skriftlig kommunikation. Men et nyt mailværktøj har reduceret oplæringen til 1,5 time. Flere virksomheder udnytter ikke AI, viser undersøgelse

Det er lykkedes for Norlys at reducere oplæring af nye medarbejdere ved hjælp af AI-værktøj, siger kommerciel direktør Claus Flyger Pejstrup. Foto: Tor Birk Trads Foto: Tor Birk Trads