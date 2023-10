AI Ingeniørhus har trænet en AI på sine egne tilbud – nu skal den hjælpe med at vinde udbud

Niras ønskede at højne chancerne for at vinde udbud og samtidig bruge mindre tid på at lave selve tilbuddet. Det har ført til udviklingen af et nyt AI-værktøj

Det er afgørende for Niras at vinde projekter, der bliver sat i udbud. Det kan kunstig intelligens bidrage til. Fra højre, Christian Holmegaard Mossing, forretningschef for data, analyse og planlægning, Claus Birkholm, it-direktør, Torben Kirk Wolf, leder af data science. Foto: Simon Fals