AI Forsker frygter mere stress efter kunstig intelligens

Kunstig intelligens gør os mere effektive. Men norsk forsker vil have os til at forholde os til et andet scenarie

Norges førende forsker inden for kunstig intelligens Inga Strümke vil have os til at overveje, hvad vi egentligt vil bruge AI til. Foto: Rebecca Helene Hoffmann Foto: Rebecca Helene Hoffmann