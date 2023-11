AI Mærsk-konkurrent stifter center for kunstig intelligens og kaos hos skaber af Chat GPT – her er ugens AI-nyheder

Et af verdens største containerrederier går sammen med tidligere Google-topchef om at stifte et nyt forskningscenter for kunstig intelligens, kaos og chokfyringer hos Chat GPT-selskabet Open AI, og Microsoft med sejrstræk

Topchefen i Open AI, der står bag Chat GPT, Sam Altman, blev fredag fyret af selskabets bestyrelse. Kort tid efter ansatte Microsoft ham til at lede et nyt AI-team, men der gik ikke længe, før Altman blev genansat hos Chat GPT-skaberen. Foto: Justin Sullivan/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix