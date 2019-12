Kommentar: Hvem bestemmer egentlig i dit liv - dig selv eller dine vaner?

Det logiske svar på dette spørgsmål er selvfølgelig dig selv. For hvem skulle det ellers være? Men når man kigger på din adfærd, så vil du hurtigt opdage, at de fleste af dine daglige handlinger og beslutninger består af ting, som du bare har gentaget og som derfor er blevet en del af dit ubevidste vaneapparat.

Ja, måske op til så meget som 90-95 pct. af din daglige adfærd. Derfor er et mere korrekt svar på hvem, der bestemmer i dit liv, snarere den, der har skabt dine vaner. Og her begynder tingene straks at blive mere mudrede. For hvad afgør egentlig hvilke vaner, et menneske udvikler?

Principielt set kan du inddele dine vaner i to grupper: dem, som du selv har skabt og dem, som er opstået på grund af ydre påvirkninger. Egne vaner spænder over alt lige fra uddannelse til sport, musik eller sågar at lære at hækle. Vaner opstået på grund af ydre påvirkninger dækker over alt lige fra din egen opdragelse eller det arbejdsmiljø, som du arbejder i til den måde, som din familie eller venner påvirker dig på.

Det, der bestemmer, hvilke vaner, der kommer til at fylde mest i dit liv, er dels hvor ofte, du gentager en given handling, hvor let, den er at udføre og ikke mindst, om den medfører en umiddelbar belønning. Disse tre ting i kombination skaber nemlig et såkaldt feedback loop, der kan flytte en adfærd ned i den del af din hjerne, hvor valg og vilje ikke spiller nogen større rolle. Men det betyder også, at såfremt man med held får skabt stærke vaner i andre mennesker, så vil man på mange måder kunne påvirke og styre store dele af deres liv.

Bevidst prioritet

Prøv en gang at lukke øjnene og tænk på det vigtigste i dit liv.

Du tænkte formentlig på din familie eller mennesker, der betyder en del for dig. Men i hvert fald ikke din smartphone, vel? Men hvordan kan det så være, at man med lukkede øjne tænker på mennesker, der betyder noget for en, men at man med åbne øjne kigger mere på, rører mere ved og tænker mere på… sin smartphone?

Og hvis du er som de fleste, så tænker du formentlig også ret ofte på dit arbejde efter arbejdstid.

Din adfærd skyldes vaner, der er blevet gentaget så ofte, så længe og så hyppigt, at du ikke længere selv har bevidst kontrol over dem

Men hvorfor egentlig? Du får jo ikke løn for den tid, som du tænker på dit arbejde. Og lige her konflikter en sådan adfærd jo netop med dine bevidste prioriteter, for du tænkte vel heller ikke på din chef eller kolleger lige før, vel? Så hvad er forklaringen på, at du ofte tænker på arbejdet udenfor arbejdstid – som jo samtidig er indenfor familietiden, hvor du burde dyrke dine relationer?

Adfærd skyldes vaner

Svaret er enkelt: Din adfærd skyldes vaner, der er blevet gentaget så ofte, så længe og så hyppigt, at du ikke længere selv har bevidst kontrol over dem. For såvel brugen af din smartphone som dit arbejde er nemlig ekstremt vanedannende vekselvirkninger, som alt for let gøre mennesker fartblinde.

“Arh, ro på Dr. Rashid” – vi er vel intelligente, fornuftige og rationelle væsener, der kan tænke selv? Helt enig – men kun en forsvindende lille del af tiden. Resten af tiden er vi vores vaner. Så hvis du føler, at du enten bruger din telefon for meget eller føler, at du arbejder for meget, så giver det mening at overveje, om det er noget du gør, fordi du har valgt det? Eller om det er fordi, at du ikke kan lade være. Svaret vil fortælle dig, om hvorvidt det er tech-giganterne og din chef, der i virkeligheden bestemmer i de dele af dit liv.

Men heldigvis gælder alt dette selvfølgelig ikke dig, for du har jo helt styr på dine vaner.

Ikke?