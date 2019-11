1 Tag sådan et år, hvor du gør tingene på en helt anden måde, hvis du overhovedet kan. 2 Der er ikke nogen ideel måde at gøre det på. Vær ærlig over for dig selv: Hvad vil du have ud af det? Hvad driver dig? Find din egen vej. 3 Man skal turde at tage imod og åbne sig for sin egen sårbarhed.