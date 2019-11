“Som ung havde jeg udlængsel. Jeg ville ud og prøve mulighederne af. Da jeg fik chancen for at rejse til Kina, sagde jeg ja. Kina var fremtidens land, og det har jo også siden vist sig at være rigtigt,” siger Nikolaj Schnoor, der har boet og arbejdet i Kina siden 2003. Foto: Jakob Skovdal