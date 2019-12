Elise Brøchner måtte tage nogle pauser i sin lederkarriere for at finde frem til det, hun virkelig havde lyst til. Undervejs blev hun konfronteret med sin egen sårbarhed og måtte lære at acceptere den og siden se den som en styrke. I dag hjælper hun andre ledere til at få bedre kontakt med og stå ved sig selv.

