“Vi har hele tiden forberedt os på et hårdt brexit, og det fortsætter vi med. Dog i et lidt lavere tempo nu, da sandsynligheden for, at det sker, er blevet reduceret, og fordi vi har fået alle aftaler med de relevante toldmyndigheder på plads,” forklarer Torben Carlsen, ceo i DFDS Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix