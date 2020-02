Vækst- og investeringsfonden Nordic Alpha Partners,, anført af partner Laurits Bach Sørensen (tv.) vil kortlægge de talenter, der har kompetencer til at styre hastig vækst. Det skal ske i samarbejde med headhunterne Benny Guld (th). I midten Troels Hornsved, der er et eksempel på, hvad det nye ledernetværk leder efter. Han har kvittet sin lederstilling for at lade sig ansætte som COO for et af Nordic Alpha Partners investeringsobjekter, firmaet Green Hydrogen. Foto: Jeppe Bøje Nielsen