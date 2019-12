Professor Sara Louise Muhr, CBS, skal finde ud af, hvorfor kvinder falder fra i headhunternes rekrutteringer. 22 headhuntere stiller deres data til rådighed

22 headhuntere har foreløbig skrevet under på et kodeks, hvor de forpligter sig til aktivt at arbejde for at få flere kvinder igennem nåleøjet til topstillinger i dansk erhvervsliv.

