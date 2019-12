Kommentar: Det må være på tide at skrive bogen om topchefens sidste 100 dage

Hvis man Googler ”first 100 days” kommer der tusindvis af eksempler på bøger, der giver opskriften på, hvordan en topleder skal gribe starten af sit nye job an for at definere sit lederskab, forstå kulturen, kommunikere visionen, definere prioriteterne, lægge en klar plan og skabe tillid til medarbejdere, bestyrelse, aktionærer og andre interessenter.

Prøv at Google ”last 100 days”. Her handler bøgerne primært om de sidste måneder af første verdenskrig og andre betydningsfulde historiske begivenheder. Det må være på tide at skrive bogen om en ”CEO’s last 100 days”, og hvordan transitionen bedst gribes an af alle parter.

Det kan undre, når toplederen, som har haft en lang og succesfuld karriere bag sig (...) forlader en virksomhed, som derefter rammes af nedjusteringer, fyringsrunder og uforudsete markedsudfordringer

Et toplederskifte skal være værdiskabende eller som minimum værdibevarende for medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere og dermed for samfundet på lang sigt. Ikke blot for aktionærerne. Uanset om skiftet er initieret af den ene eller den anden part.

Det kan undre, når toplederen, som har haft en lang og succesfuld karriere bag sig og har stået i spidsen for den ene opjustering efter den anden, forlader en virksomhed, som derefter rammes af nedjusteringer, fyringsrunder og uforudsete markedsudfordringer. Det sker også i Danmark.

Den perfekte afsked

Toplederens mindset skal være klart. Det drejer sig om virksomhedens interesser i alle henseender. Hvis hun eller han har besluttet sig for at ville noget andet, fortjener virksomheden, som forlades, at der er god tid. Og den fortjener, at der bruges minimum 100 dage på at forberede den perfekte transition, så den nye ledelse kan tage over og videreføre virksomheden og dens strategi.

100-dages planen skal definere toplederens fokus de sidste 100 dage, så der på slutdatoen, som minimum, foreligger:

En klar strategi for de næste 2-3 år, som har direktionens fulde opbakning og er kommunikeret og omfavnet af organisationen. Den nye topchef kan dermed udvikle sin strategi, uden at den skal forceres pga. et strategisk dødvande.

En stærk innovationspipeline og en status på de vigtigste udviklingsprojekter, så momentum bevares.

Opdaterede organisationsdiagrammer, inkl. en præcis beskrivelse af de individuelle direktionsmedlemmers ansvarsområder og ideelt set deres direkte teams. Der må ikke være udestående dialoger om fremtidige rokader, kompensationsforhold m.m.

En gennemarbejdet kommunikationsplan, som udover at adressere pressen og aktiemarkedet, taler til alle interessenter, dvs. medarbejdere, kunder, leverandører, partnere, fagforeninger, offentlige instanser og finansielle partnere.

Få lukket døren ordentligt

Skal topchefen videre, fordi en mere interessant mulighed har vist sig, bør en passende overgangsperiode forhandles med den nye arbejdsgiver, så der er tid til at eksekvere 100-dages planen.

Bed om lov til at lukke døren ordentligt. Det skal der være forståelse for. 100-dages planens indhold afstemmes med bestyrelsen, og er i øvrigt ikke nødvendigvis et offentligt anliggende i virksomheden. Er det ikke muligt af fortrolighedsårsager, bør toplederen, som kærer sig om virksomhedens fremtid og sit eget eftermæle, udarbejde og eksekvere planen på eget initiativ.

I nogle tilfælde vil det være optimalt, at topchefen fortsætter i selskabets bestyrelse. Det kan betragtes som værende på kant med anbefalingerne for god selskabsledelse, og her indrømmer jeg, at jeg er inhabil, idet jeg selv gik fra topchef til bestyrelse i Triumph Motorcycles (og fra bestyrelse til topchef i Bang & Olufsen).

Konstruktiv dialog

Det giver dog medarbejderne og omgivelserne en tryghed om, at selskabets strategi fortsættes og vil ultimativt give den afgående topchef et incitament til at maksimere den nye topchefs chance for succes. Som minimum skal det være tydeligt for organisationen, at der er en konstruktiv dialog mellem de to topchefer, hvilket signalerer business-as-usual (i hvert fald for en stund) og reducerer politisering og risikoen for at tabe momentum.

Er det bestyrelsen, der har taget initiativ til toplederskiftet, er behovet for en 100-dages plan intakt. Det er ikke nok med en kommunikationsplan, som konstruerer en fælles fortælling, der ofte skaber mere uro og forvirring end den gavner.

Den optimale transition et fælles ansvar mellem toplederen og bestyrelsen

På amerikansk siger man: ”you back him, ’till you sack him”. Det skal selvfølgelig holde. Men det skal også holde, at man kan arbejde loyalt sammen EFTER at man har besluttet sig for, at vejene skal skilles. For medarbejdernes og virksomhedens bedste. En fremsynet og professionel bestyrelse kan sikre dette.

Dermed bliver den optimale transition et fælles ansvar mellem toplederen og bestyrelsen.

I virkeligheden bør en topleders præstation altid vurderes på virksomhedens tilstand 1-2 år efter afsked, ikke på, hvordan tingene gik, da der blev sagt skål til afskedsreceptionen.

Derfor bør det gyldne håndtryk og tidspunktet for udbetalingen reflektere det.

”Men jeg er jo ikke ansvarlig for, hvordan tingene går, når ikke jeg er der længere!” Jo, det er netop pointen. Hvis virksomheden overleveres på en sund og bæredygtig måde, vil der være en strategi, en organisation, en innovations- og produktpipeline, en kultur og planer, som sikrer, at performance fortsætter.

Selvfølgelig med mindre, at der var fejet noget ind under gulvtæppet.