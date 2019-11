Kommentar: ”Den nordiske ledelsesstil har sine udfordringer i en global verden”

Jeg havde for nogle år siden en ophedet diskussion med en italiensk kollega, som viste sin skuffelse over delelementer af vores resultater og det, hun følte var manglende engagement fra dansk side. Hun græd, skældte ud og råbte ad mine medarbejdere, som ikke havde nået deres mål. Efter min - og den sædvanlige nordiske - mening var reaktionen uprofessionel og upassende, og jeg sagde til hende, at hun ikke kunne tale sådan til sine kolleger. At det var for voldsomt.

“Oh, your nordic calmness,” fnyste hun af mig, da jeg sagde det til hende – tydeligt frustreret over min manglende passion og efter hendes mening over-professionelle mine – som i hendes optik var uengageret.

Hendes reaktion har jeg husket siden. Og nu hvor jeg er rykket fra en dansk rolle til en europæisk lederrolle i Microsoft, bliver jeg ofte konfronteret med min nordiske ledelsesstil - både de gode elementer med fokus på samarbejde, tillid, inklusion og innovation, men også at eksempelvis sydeuropæere foretrækker ledelse med mere følelse og mere formelle magtstrukturer. De er mere positive over for en traditionel stærk lederfigur end den typisk mere inkluderende og saglige nordiske ledelsesstil.

I dag er jeg leder for en organisation, der dækker 14 lande og har medarbejdere, der bor i 18 lande, og som repræsenterer langt flere nationaliteter. Nu er jeg er begyndt at forstå, at jeg med den opgave må genopfinde mig selv som leder.

Vi kan med fordel skrue op for følelserne, når vi leder i en international sammenhæng.

Siden jeg fik mit første lederjob for 15 år siden, har jeg øvet mig, og det er faldet mig naturligt at være leder i en dansk og nordisk kontekst. Jeg har altid tænkt, det var lidt gammeldags, når der specifikt blev efterspurgt international ledelseserfaring i jobopslag - for en god leder er vel en god leder uanset konteksten. Men jeg begynder at forstå, at det, der forventes af mig nu, er noget andet end i en primært nordisk kontekst.

Nordisk ledelse kommer til kort

Der er særligt to steder, hvor den nordiske ledelsessstil kan komme til kort. Vi er direkte i en grad, hvor folk med anden kulturel baggrund kan finde det uhøfligt - og endda uprofessionelt. Vi er samtidig rationelle og stolte af, at vi går efter bolden frem for personen og kan dermed fremstå uengagerede og måske endda lige frem kølige eller i hvert fald uden passion, som min italienske kollega påpegede under vores diskussion for år tilbage. Den nøgterne nordiske adfærd kan opfattes kølig og uengageret, og jeg vil mene, at mange danske ledere undervurderer den emotionelle forbindelse og anerkendelsen.

Vi kan med fordel skrue op for følelserne, når vi leder i en international sammenhæng. I Sydeuropa oplever jeg, at det værdsættes, når lederen læner sig ind og guider med engagereret og passioneret deltagelse i diskussionerne. Der må gerne blive både råbt, skældt ud og grædt. Ellers kan de ikke mærke, at man er der.

Det andet område er i forhold til magtdistance. I Norden er vi kendt for vores lave magtdistance og inkluderende ledelsesstil, mens mine sydeuropæiske kolleger værdsætter og har behov for tydeligere magtstrukturer – det giver tryghed.

Det, der virker naturligt i Danmark, kan virke uprofessionelt i andre kulturer

Ved kun at bruge den nordiske ledelsesstil kommer man ikke nødvendigvis til at skabe de bedste resultater internationalt. Det skal vi huske, når vi stolt går rundt og ser den ene nordiske leder efter den anden blive kåret til internationale ledelses- og bestyrelsespriser.

Lær af sydeuropæerne

Vi har en stærk ledelseskultur i Norden med et helt andet dna end i resten af verden, men vi kan måske lære lidt af sydeuropæerne, når det kommer til at bruge flere følelser og til at bruge hierarkier til også at skabe tryghed. Det ene er ikke bedre end det andet - det er bare anderledes.

Det, der virker naturligt i Danmark, kan virke uprofessionelt i andre kulturer, og det skal vi huske som nordiske ledere i globale organisationer.