Ny dom handler om, hvor grov en tone en arbejdsgiver skal finde sig i fra en medarbejder Byretten har netop afgjort en sag om grænserne for en medarbejders tone og adfærd over for en leder. Arbejdsgiveren bortviste en medarbejder for “dårlig adfærd”, og byretten valgte at frifinde virksomheden.

