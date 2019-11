Stor mangel på arbejdskraft har fået ISS til at sætte alle sejl til for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Rengøring skal være en attraktiv karrierevej. Det kræver ledelseskraft og evnen til at udnytte de sociale medier optimalt.

Rengøringskoncernen ISS stod for nylig med 40 ubesatte stillinger.

Læs mere ...