Hvornår møder du om morgenen?

“Jeg prøver ikke at have møder før kl. 8.30-9.00, så jeg får tid til at gøre mig klar til dagen og følge op på noget, hvis det er nødvendigt. Jeg bruger min bil mindre og mindre, fordi det er hurtigere for mig at kombinere cykel og tog.

Læs mere ...