Da Vivian Byrholt startede som adm. direktør i Topdanmark Liv fik hun et råd om at stole på sin mavefornemmelse, der er kvalificeret af mange års erfaring.

Hvornår møder du om morgenen?

“Jeg er typisk på kontoret 7.45. Selv om jeg har 16 km til arbejde, vil jeg gerne cykle for at få gratis motion og gøre en god gerning for miljøet.

