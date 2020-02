De første 90 dage i jobbet er ifølge Harvard-professor altafgørende for, om en ny direktør bliver en succes eller en fiasko. “Man må ikke blive lullet i søvn af at tro, det hele bare kører, ” siger Salling Groups topchef, Per Bank, der flere gange har arbejdet med en plan for, hvordan han bedst kan lande i et nyt job​​​.

