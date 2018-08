Analytiker: Vestas' regnskab godkendt - men prispres lurer

Halvårsregnskabet fra Vestas var bedre end ventet.



Det vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.



"De har indsnævret deres forventninger til åres indtjening, og det hænger sammen med senere ordreindgang. Det positive er, at ordreindgangen er væsentligt bedre end forventet og det samme gælder resultatet. Så for mig er det et godkendt resultat," siger Jacob Pedersen.



I regnskabet præciserer fVestas orventningerne en tand nedad og forventer nu en indtjeningsmargin på 9,5 til 10,5 pct. mod et tidligere estimat på 9-11 pct.



Det samme er gældende for omsætningen, hvor selskabet nu regner med en toplinje for hele året på mellem 10-10,5 mia. euro mod en tidligere forventning på 10-11 mia. euro. Samtidig igangsætter Vestas et aktietilbagekøbsprogram på 200 mio. euro (1,5 mia. kr.)



Selvom Vestas selv i regnskabet peger på, at præciseringen nedad i forhold til årets forventninger skyldes, at bruttoindtjeningen på møllerne var lavere.



Jacob Pedersen ser det dog sådan, at det vil blive endnu mere udtalt i det kommende år.



"Det vil være i 2019, at de lavere priser slår gennem. Mange af de ordrer, man har fået mens prispresset har været værst, de bliver først indtægtsført i 2019," siger analytikeren.