Ringkjøbing Landbobank

Ringkjøbing Landbobank fastholder forventningerne til 2018 om et resultat før fusionsomkostninger i niveauet 825-1025 mio. kr.



Desuden forventer banken et resultat før skat og efter fusionsomkostninger i intervallet 700-900 mio. kr. Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal i 2018.



/ritzau/FINANS