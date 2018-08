Amerikansk oliekoncern køber konkurrent for 60 mia. kr.

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske olieselskab Diamondback Energy køber konkurrenten Energen i en handel til 9,2 mia. dollar - svarende til 60 mia. kr. Det skriver Bloomberg News.



Prisen per aktie lyder på 84,95 dollar, og dermed står aktionærerne i Energen, der blandt andet tæller en række hedgefonde, til at score en præmie på 16,2 pct., da aktien tirsdag lukkede 73,14 dollar.



Flere af Energens aktionærer - herunder hedgefondene Corvex og Elliott Management - har det seneste år opfordret bestyrelsen til at frasælge selskabet, fordi de ikke har været tilfredse med resultaterne, og i marts udtalte Energen, at det ville overveje sine strategiske muligheder.



Energen-aktien stiger 6,6 pct. til 78 dollar i eftermarkedet og har dermed et stykke op til tilbudskursen fra Diamondback Energy.



/ritzau/FINANS