Tinder-stiftere sagsøger selskabet for milliardbeløb

Stiftere, chefer og ansatte hos den populære datingapp Tinder har anlagt sag mod Match Group, der ejer Tinder og en lang række andre dating-hjemmesider og apps, skriver flere medier.



De i alt ti sagsøgere kræver ifølge Wall Street Journal en samlet erstatning på omkring 2 mia. dollar. Anklagen går på, Match Group skulle have manipuleret med den information, der bliver sendt til aktiemarkedet.



Det har holdt værdien af Tinder på et kunstigt lavt niveau og samtidig betydet, at selskabet ikke har skullet betale så mange penge til de ansatte, der havde aktieoptioner, som var bundet op på Tinders markedsværdi.



Også fra nuværende ansatte



Anklagen er blandt andre fra Tinder-stifterne Sean Rad, Justin Mateen og Jonathan Baden. Søgsmålet er en smule utraditionelt, da flere af sagsøgerne stadig er ansat hos Tinder - herunder selskabets teknologichef og designchef.



Ifølge Bloomberg News skulle der findes kontrakter, der beskriver, at Match Group er forpligtet til en gang årligt i 2017-2021 at vurdere værdien af Tinder og give de ansatte mulighed for at udnytte aktieoptioner og sælge dem til enten Match Group eller Interactivecorp (IAC), der ejer 80 pct. af aktierne i Match Group.



IAC skriver i en kommentar, at selskabet siden Tinders fødsel har betalt mere end 1 mia. dollar til selskabets stiftere og ansatte.



Aparte offentlige udtalelser



IAC mener ikke at skylde flere penge, da det har været gennem forhandlinger med sagsøgerne, hvor to uafhængige investeringsbanker var inde over for at vurdere værdien af Tinder.



"Hr. Rad, der blev afskediget for et år siden, og hr. Mateen, der ikke har været i virksomheden i flere år, bryder sig nok ikke om det faktum, at Tinder har haft en enorm succes siden deres respektive afgange."



"Hr. Rad har en lang historie med aparte offentlige udtalelser, og det her søgsmål er bare endnu et. Vi ser frem til at forsvare vores position i retten," skriver IAC i en meddelelse.



På aktiemarkedet dykker Match Group-aktien 3,8 pct., mens IAC-aktien falder 0,5 pct.



