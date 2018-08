Den tyske vindmølleproducent Senvion vil hente 62,5 mio. euro - svarende til 465 mio. kr. - i en aktieemission. Pengene skal blandt andet bruges til at sætte fart på væksten på nye markeder - særligt Indien.



Det skriver Vestas-konkurrenten i en meddelelse tirsdag aften.



"Vi har haft en vækst på næsten 400 pct. på nye markeder det seneste år, og vi forventer en omsætningsvækst på 20-40 pct. i 2019. Vi vurderer, at vi kan opnå endnu mere på de markeder gennem øget produktionskapacitet, mere fleksibel driftskapital og opkøb i virksomheder," siger Manav Sharma, administrerende direktør for Senvion, i en meddelelse.



Ud over Indien er Australien, Spanien og Sydamerika fremhævet blandt selskabets vækstmarkeder.



Senvions største aktionær, Centerbridge Partners, har sagt ja til at købe to tredjedele af aktierne, mens de resterende vil blive solgt til institutionelle investorer, der typisk tæller pensionskasser eller fonde.



Meddelelsen om emissionen kommer på dagen, hvor Senvion har offentliggjort et regnskab for første halvår af 2018, der bød på stor tilbagegang i omsætning og indtjening.



I årets første seks måneder faldt omsætningen til 466 mio. euro, hvilket er 44 pct. lavere end samme periode året før.



Driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, skrumpede til 13,3 mio. euro fra 61,8 mio. euro i samme periode året før.



På bundlinjen er resultatet dog forbedret til et underskud på 50,1 mio. euro fra et underskud på 91,9 mio. euro, og det skyldes, at selskabet har haft færre engangsudgifter til en sparerunde end samme periode sidste år.



Desuden kan selskabet glæde sig over en stor fremgang i ordreindgangen, der steg 26 pct. til 797 mio. euro.



Senvion fastholdt forventningerne til 2018 om en omsætning på 1,8-1,9 mia. euro og en EBITDA-margin før særlige poster på mellem 5,0 og 6,5 pct.



/ritzau/FINANS