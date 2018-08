Sydbank: Vestas-rivaler lider - men det siger intet om Vestas' regnskab

Relateret indhold Aktieordbog

De to tyske Vestas-rivaler Senvion og Nordex havde underskud i første halvår, men det er på ingen måde en retningspil for Vestas' resultater, når vindmølleproducenten onsdag morgen kommer med regnskab for andet kvartal.



Det danske selskabs regnskab vil dog være præget af, at prisen på vindmøller har været nedadgående gennem en periode, vurderer Jacob Pedersen, der dækker vindmøllebranchen som aktieanalysechef i Sydbank.



"Senvion og Nordex er et helt andet sted end Vestas, fordi de kom ud af et 2017 med en elendig ordrebeholdning og derfor er finansielt vingeskudte og bruger meget tid på at restrukturere forretningerne," siger han.



Ordreindgang lyser op



Senvion og Nordex, der er blandt de mellemstore spillere på vindmøllemarkedet, havde markant tilbagegang i omsætningen og røde tal på bundlinjen i første halvår, mens de til gengæld havde fremgang på ordresiden på henholdsvis 26 pct. og 133 pct.



"Begge selskaber gør det godt salgsmæssigt og har vundet flere ordrer i år efter en rædsom periode. Det skal Vestas forsøge at adressere, så de her små spillere ikke får for meget plads, men som det ser ud nu, er Vestas komfortabelt inde i overskudszonen," siger Jacob Pedersen.



Han hæfter sig derudover ved, at Senvion melder om mere stabile priser på vindmøller efter en række kvartaler med aftagende priser.



Til gengæld varsler selskabet, at omkostningerne er ramt af den told på stål, som USA's præsident, Donald Trump, satte i søen tidligere i år.



"Senvion indikerede, at priserne på vindmøller er stabiliserede, men selskabet betonede også, at det er svært at sende prisstigninger på stål videre til kunderne, men det begynder først at tage til i 2019. Det er som sådan ikke nyt set med Vestas-briller, for det har Siemens Gamesa også sagt tidligere," siger Jacob Pedersen.



Vestas-prognose ikke i fare



Vestas kommer onsdag morgen med regnskab for andet kvartal, og her er det særligt priserne på vindmøllerne, der er i fokus blandt analytikere og investorer.



Jacob Pedersen vil særligt holde øje med Vestas' forventninger til 2018 samt alle kommentarer og indikationer om det fremtidige prisniveau på vindmøller.



"Der er ikke noget i regnskaberne fra konkurrenterne, som indikerer, at Vestas' forventninger til 2018 bliver afsporet. Men det skyldes også, at meget af det, der skal ske i 2018, er låst fast. Ordrebeholdningen skal bare konverteres til omsætning og indtjening. Så investorerne vil også kigge på ordrebeholdningen, der kan indikere, om selskabet kan vokse i 2019, og hvordan indtjeningsevnen bliver næste år," siger Jacob Pedersen.



Vestas har hidtil spået, at omsætningen vil stige til mellem 10 og 11 mia. euro i år, mens driftsmarginen (EBIT) ventes at falde til mellem 9 og 11 pct. fra 12,4 pct. i 2017 - primært på grund af lavere møllepriser.



Nordex-aktien falder 4,6 pct. tirsdag eftermiddag, mens Senvion-aktien dykker 3,8 pct. Vestas-aktien faldt 3,6 pct. efter regnskaberne, men aktien har siden rettet sig en del og er kun nede med 1,8 pct. i kurs 394 umiddelbart før lukketid på børsen.



/ritzau/FINANS