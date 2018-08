Mio. kr. 9M 17/18 9M 16/17 FY 16/17 Omsætning 149,0 138,3 183,6 Resultat før skat 12,9 8,7 14,6

Mio. kr. Ved Q3 17/18 Før Q3 17/18 Nettoresultat Noget højere end 2016/17 Noget højere end 2016/17

Brd. Klee øgede omsætningen med omkring 7 mio. kr. i tredje kvartal af regnskabsåret 2017/18, og overskuddet før skat steg omkring 2,3 mio. kr.Det fremgår af selskabets periodemeddelelse tirsdag.Samlet har Brd. Klee omsat for 149 mio. kr. igennem årets første tre kvartaler, en vækst på 7,7 pct., og overskuddet før skat er vokset knap 15 pct. til 12,9 mio. kr.Brd. Klee fastholder forventningerne om et noget højere nettoresultat i 2017/18 end i regnskabsåret 2016/17.Tabel for Brd. Klees regnskab for de første ni måneder af 2017/18:Brd. Klees forventninger til 2017/18:/ritzau/FINANS