It-selskabet NNIT har indgået et partnerskab med en amerikansk virksomhed, Valgenesis, om at tilbyde cloudbaserede softwareløsninger til medicinal- og biotekbranchen.



- Med det automatiserede system kan medicinalvirksomheder sige farvel til papir og fjerne den ineffektivitet, der tynger it-valideringsprocesser i dag, skriver NNIT i en pressemeddelelse.



- Det baner vejen for stringent opfyldelse af lovgivningsmæssige krav, hjælper med at adressere bekymringer angående dataintegritet, medfører forbedret konsistens og mindsker tidsforbruget signifikant, fortsætter virksomheden.



NNIT skal integrere Valgenesis' software i sin produktpakke. I forvejen har de samarbejdet på det amerikanske marked, oplyser NNIT.



/ritzau/FINANS