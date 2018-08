At vælge en investering kan snart gå hen og blive lige så nemt, som at vælge en film på Netflix.



Det skriver Financial Times.



UBS ser på anvendelse af anbefalingsalgoritmer til forslag til handel hos kapitalforvaltnings- og hedgefondskunder, svarende til de, der anvendes af en række forbrugerteknologiske virksomheder som Netflix' og Sportifys forslag til kunders valg af film eller musik.



- Forestil dig, hvordan verdenen så ud, dengang du så fjernsyn og blev nødt til at kigge igennem alle kanalerne, hvorimod nu hvor det hele er baseret på efterspørgsel og bliver vist på en måde, så du altid nemt kan finde det, som du leder efter. Det er det, vi prøver at gøre for vores kunder - vi præsenterer dem for et valg af lige så sandsynlige og interessante handler, siger Giuseppe Nuti hos UBS til Financial Times.



UBS håber på at gøre processen mere automatiseret og inkludere kundernes tidligere handelsadfærd for at kunne bedømme, hvorvidt kunderne vil være interesseret i en specifik transaktion.



Det nye tiltag er dog ikke kun udviklet til selskabets kunder, men også for at sætte fokus på det som UBS' investorer kunne være interesseret i at købe.



