A. P. Møller-Mærsks stort opsatte digitale samarbejde med den amerikanske IT-gigant IBM vil sandsynligvis få stærk konkurrence fra andre, og Mærsk erkender, at det bliver svært at skabe et enkelt system, som hele verden vil benytte.



Det skriver Berlingske Business.



Rederigiganten lancerede i januar planerne om at skabe den dominerende platform i transportbranchen. Nu har 94 aktører fra hele verden valgt at deltage i platformen, der skal fjerne en lang række af de overflødige omkostninger, som længe har plaget shippingindustrien.



Målet er at få mange af konkurrenterne til Maersk Line, verdens største containerrederi, til at gå med. Indtil videre er det kun det Singapore-baserede Pacific International Line (PIL), der deltager.



- Vi mener, at tallet er meget tilfredsstillende på så kort tid. Vi er glade for, at vi har flere store havne, og vi er meget tilfredse med, at PIL er med. Samtidig er vi i dialog med flere regionale og globale rederier, siger Mike White, der er Mærsks leder af platformen, til Berlingske Business.



Mike White nævner også, at verden ville kunne opleve konkurrerende systemer. Det har nemlig tidligere været fremme, at store globale rederier som Mitsui, K-Line og NYK også arbejder med lignende platforme, skriver avisen.



/ritzau/FINANS