Ifølge en ny kundemåling fra Voxmeter har Danske Bank i årets første seks måneder mistet i omegnen af 28.000 privatkunder i form af såkaldte primærkunder.



Det skriver Jyllands-Posten.



Målingen viser, at Danske Banks kunder egentlig er tilfredse med bankens kerneydelser såsom rådgivningen, produkterne, netbanken og den slags, men alligevel smutter kunderne. De er nemlig ikke tilfredse med bankens moral og etik eller mangel på samme.



- Der er kun en vej ud af et imageproblem, og det er at genoprette Danske Banks tidligere meget gode renommé. Hvordan gør man det? Ved at opføre sig ordentligt. Ved at der ikke igen og igen kommer lig og dårlige historier ud af skabene. En af måderne at gøre det på, er, at de ledere, der har stået i spidsen, mens alle ligene dukkede op, simpelthen bliver skiftet ud, siger Steen Hildebrandt, der er professor og ledelsesekspert, til Jyllands-Posten.



Danske Bank har placeret sig i centrum af en gigantisk hvidvaskskandale, og den skandale er Danske Banks privatkundedirektør, Thomas Mitchel, godt og grundigt træt af.



- Vi er rigtig kede af situationen. Jeg kan ikke sige andet end, at som ansvarlig for den danske del af privatkundeforretningen ville det være rart at få denne sag overstået hurtigst muligt, så vi kan komme videre, siger privatkundedirektøren til Jyllands-Posten.



/ritzau/FINANS