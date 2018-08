Nilfisk, der udbyder professionelle rengøringsmaskiner og services, kom ud af andet kvartal med et overskud på 13,8 mio. euro, hvilket var lidt lavere end i samme periode sidste år, da overskuddet lød på 15,2 mio. euro.



Omsætningen steg ellers til 284,5 mio. euro fra 280 mio. euro i andet kvartal sidste år. Nilfisk fremhæver for kvartalet en organisk vækst på 5,8 pct. og en EBITDA-margin før særlige poster eksklusive påvirkning fra fantomaktier på 12,5 pct.



- I andet kvartal har vi gjort solide fremskridt mod vores strategiske mål om at simplificere og vækste virksomheden. Vi leverer et stærk finansielt resultat med organisk vækst på 5,8 pct. drevet af en positiv udvikling i fire af vores fem segmenter, siger Hans Henrik Lund i regnskabet.



Bruttomarginen blev i andet kvartal på 42,8 pct., hvilket er en fremgang på 0,4 procentpoint i forhold til forrige kvartal, men en tilbagegang fra 43,1 pct. i andet kvartal sidste år.



Stigningen, der repræsenterer en kontinuerlig forbedring over de seneste kvartaler, er ifølge selskabet drevet af den professionelle forretning på tværs af regioner samt en fortsat positiv effekt fra besparelsesprogrammet.



- Samlet set giver det os en stor tiltro til virksomhedens underliggende performance og vores finansielle forventninger til helåret, siger Hans Henrik Lund.



Nilfisk fastholder da også forventningerne til 2017, hvor selskabet venter en organisk vækst på 3-4 pct. og en EBITDA-margin før særlige poster på 11,5-12,0 pct.



/ritzau/FINANS