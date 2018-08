Relateret indhold Aktieordbog

Rockwool opjusterer sine forventninger til omsætningen i 2018, og koncernen ser nu en vækst i omsætningen på 13-15 pct. i lokal valuta mod tidligere 7-10 pct.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen sent mandag aften. I vækstforventningerne er det indregnet, at opkøbet af den schweiziske isoleringsproducent Flumroc vil påvirke væksten positivt med 2-3 pct.



Rockwool fastholder forventningerne til driftsmarginen, og isoleringskoncernen forudser dermed fortsat en overskudsgrad (EBIT-margin) på omkring 13 pct.



Samtidig har selskabet præsenteret foreløbige resultater for de første seks måneder af 2018, hvor salget steg 17 pct. målt i lokale valutaer til 1270 mio. euro.



Det resulterede i en rapporteret vækst på 14 pct. i perioden, og her påvirker udviklingen i valutakurser negativt med 3 pct., mens opkøbet omvendt trækker op med en tilsvarende procentsats.



- Salgsvæksten har været drevet af stigende byggeaktivitet og høj efterspørgsel efter brandsikre isoleringsprodukter. Markedsforholdene for den resterende del af året ser fortsat lovende ud i de større europæiske stenuldsmarkeder, inklusive Tyskland, Polen, Frankrig og Storbritannien såvel som i Nordamerika, skriver Rockwool i meddelelsen mandag.



I andet halvår forudser ledelsen som tidligere udmeldt en del pres på produktionskapaciteten samt øgede logistikomkostninger.



- Vi føler os dog sikre på, at vores dedikerede medarbejdere kan leve op til forventningerne, og at koncernen forsat kan levere en tilfredsstillende vækst i andet halvår, lyder det fra isoleringskoncernen.



Driftsresultatet (EBIT) voksede desuden 47 pct. i perioden til 161 mio. euro, viser de foreløbige tal, og det sikrer en overskudsgrad på 12,7 pct. i første halvår.



Rockwool offentliggør det fulde regnskab for første halvår af 2018 den 24. august.



/ritzau/FINANS