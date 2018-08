Tesla-grundlægger samarbejder med Goldman Sachs om afnotering

Relateret indhold Artikler

Sagen om Teslas fremtid som afnoteret selskab har fået lidt mere kød på, efter at grundlæggeren, Elon Musk, sent mandag oplyste, at han samarbejder med Goldman Sachs og Silver Lake om at afnotere elbil-fabrikanten.



I et tweet siger Elon Musk, at Silver Lake og Goldman Sachs har rollen som finansielle rådgivere, og at det juridiske aspekt af en afnotering varetages af advokatfirmaerne Wachtell, Lipton, Rosen & Katz samt Munger, Tolles & Olson.



Musk oplyser, at hans erklæring fra sidste uge, om at den nødvendige finansiering er sikret, var baseret på gentagne og igangværende samtaler med den saudiarabiske suveræne formuefond.



Musk siger, at han følte, at det var nødvendigt at informere Tesla-aktionærerne om hans intentioner om at afnotere selskabet, hvilket skete i et tweet i sidste uge.



Tweet'et vurderes at ligge på grænsen af børsreglerne, og børsmyndighederne undersøger sagen.



/ritzau/FINANS