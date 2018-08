Bankchef vil afskaffe kontanter for at bekæmpe kriminalitet

Danmark bør fuldstændigt afskaffe brugen af kontanter inden 2025.



Det skriver Anders Dam, der er ordførende direktør i Jyske Bank, i en kronik i Jyllands-Posten tirsdag.



Et kontantløst samfund vil nemlig både sætte en stopper for bankrøverier, sænke omfanget af narkokriminalitet og socialt bedrageri, ligesom sort arbejde vil blive mindre udbredt, mener han.



"Hvis Folketinget ved lov forbyder brugen af kontanter som betalingsmiddel i Danmark fra 1. januar 2025, vil vi samfundsmæssigt opnå en række fordele og kun ganske få ulemper," skriver han i kronikken.



I Danmark er elektroniske betalingsformer blevet så udbredt, at hovedparten af befolkningen sjældent er i berøring med fysiske sedler og mønter. Alligevel er efterspørgslen af kontanter paradoksalt nok steget, påpeger Anders Dam.



Det ser han kun én forklaring på:



"Behovet for betalingsmidler i den sorte økonomi er tiltaget gennem årene, ligesom interessen for udokumenterbar værdiopbevaring i almindelighed er øget i et forsøg på at undgå beskatning og modregning i sociale ydelser."



Dermed vil et samfund uden mønter og sedler i høj grad være med til at bekæmpe økonomisk kriminalitet, ligesom flere andre typer kriminalitet vil blive hæmmet af manglen på kontanter, mener han.



Fordelene er mange ifølge Anders Dam, som oplister ti punkter lige fra en mere effektiv hvidvaskovervågning til en nedsat spredning af bakterier fra fysiske sedler og mønter.



Alt i alt mener han, at det vil give en stor samfundsmæssig gevinst, ligesom det vil øge statens råderum med "et pænt stort milliardbeløb".



Derfor opfordrer han politikerne til inden 2019 at nedsætte en kommission, som kan afdække fordele og ulemper ved et kontantløst samfund.



/ritzau/