Styrelse har opgivet hundredvis af sager om dyretransporter

Dyretransportører kan de seneste mange år have været sluppet for en straf, de egentlig skulle have haft.



Straffen kunne have været kommet, efter at transportører har læsset for mange dyr på deres lastbiler på lange ture gennem Europa, skriver DR.



Fødevarestyrelsen - der skal kontrollere, at dyretransportørerne overholder alle regler - har opgivet at følge hundredvis af sager til dørs.



Det har styrelsen gjort, da sagerne har hobet sig op og er blevet forældet.



Det viser en redegørelse fra Fødevarestyrelsen, der konkluderer, at sanktioneringen af overtrædelser ikke har været tilfredsstillende de seneste seks år.



Og problemet med ophobning af sager går endnu længere tilbage, viser en aktindsigt, som DR har fået.



Fødevarestyrelsen kan ikke med sikkerhed sige, hvilke konsekvenser den manglende sanktionering har haft for dyrene.



Styrelsen konstaterer, at det "kan have medvirket til, at visse virksomheder har spekuleret i at overtræde reglerne, især reglerne om transporttid".



"Dermed må det formodes, at et antal dyr har været udsat for unødig gene og ulempe," lyder det i redegørelsen.



Det er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der har bestilt redegørelsen fra styrelsen.



Det gjorde han, da styrelsen i juni politianmeldte flere end 1000 dyretransporter, efter at sagerne havde hobet sig op uden at blive sanktioneret siden 2015.



Ministeren kaldte det "et uacceptabelt rod" og et "svigt" fra styrelsen, og redegørelsen viser, at det ikke er første gang, at sagerne har hobet sig på.



I 2015 lukkede den daværende veterinærchef på én gang 536 sager mod dyretransportører uden at sanktionere.



Fødevarestyrelsens redegørelse går seks år tilbage, men styrelsen konkluderer selv, at det er muligt, at der blev lukket sager før 2012 uden sanktionering.



/ritzau/